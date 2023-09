Grande Fratello | gieffini infuriati con Grecia Colmenares | il motivo e le critiche

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 settembre 2023): piovonoper, ecco il, per l’ottava edizione Alfonso Signorini ha deciso di unire in un’unica Casa, VIP e NIP. Quest’anno infatti ad animare la Casa più spiata d’Italia ci pensano noti personaggi del mondo della TV e persone comuni. Lunedì 11 in prima serata su Canale 5 i telespettatori hanno conosciuto i primi 15 concorrenti, venerdì è andata in onda la seconda puntata, dove hanno varcato la porta rossa nuovi coinquilini per completare il cast. Leggi anche Belen Rodriguez dimagrita? La replica: “Gli ultimi mesi sono stati complicati” Lo scherzo fa infuriare i: piovonoNelle ultime ...