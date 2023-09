Grande Fratello | Claudio Roma ha bestemmiato? VIDEO Scoppia il caso

(Di domenica 17 settembre 2023) Stanno facendo il giro del web alcune segnalazioni circa una bestemmia dialche sarebbe stata pronunciata in tugurio e che sembra dire: "Porco ***". L'argomento, in realtà, risulta essere piuttosto controverso e occorrerebbe fare le opportune verifiche. Invenisse appurata la veridicità dell'accaduto, verranno presi dei provvedimenti nella puntata deldi lunedì 18 settembre 2023 con l'espulsione. Per, dunque, l'avventura nel reality show più spiato d'Italia potrebbe concludersi dopo quattro giorni dal suo ingresso. Vedremo quali saranno le decisioni. La bestemmia alè unclassico: nelle tante ...

Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan al Grande Fratello, il che ha provocato un po' di subbuglio nella casa. Il macellaio, che per molti in realtà svolge l'attività di modello e ha fatto infuriare il web per le frasi contro Napoli, ha fatto sta che ora la venezuelana ha intrapreso una nuova avventura televisiva, Il Gran Hermano Vip, altrimenti detto Il Grande Fratello Vip in salsa spagnola.

La mia votazione non è personale, è perché voglio fermare una cosa che sul nascere potrebbe far male a lei. Quindi Giselda, perché vedo che magari sta provando troppe cose per me. La vedo troppo presa ...Paolo Masella ha nominato Giselda Torresan al Grande Fratello, il che ha provocato un po’ di subbuglio nella casa. Il macellaio, che per molti in realtà svolge l’attività di modello e ha fatto ...