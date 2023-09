Grande Fratello | bugie o verità? Pioggia di segnalazioni investono i NIP

(Di domenica 17 settembre 2023), chi ha mentito e chi ha detto la? Tutto ciò che è emerso dalle dichiarazioni dei nuovi gieffini, quest’anno per l’ottava edizione hanno varcato la porta rossa della Casa noti volti della TV e tante persone comuni. Dal macellaio al calzolaio, i nuovi gieffini nel corso della nuova edizione avranno modo di farsi conoscere e raccontare le proprie storie. Leggi anche —>, gieffini infuriati con Grecia Colmenares: il motivo e le critiche Quali e quanti NIP hanno detto la? Nelle prime due puntate sono andate in onda le clip di presentazione dei vari concorrenti NIP. Sono stati tutti sinceri? Blogtivvu.com riporta una breve parentesi riguardo tutte leche sono ...

Alex Belli si racconta in un'intervista prima di Tale e Quale Show: 'C'è una cosa che temo molto' Alex Belli , dopo essere stato assoluto protagonista alVip 6 con il triangolo ...Noi non possiamo ripagarlo ma, quando perdoniamo ilo la sorella, lo imitiamo. Perdonare ... È, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voi Carabinieri siete chiamati non solo ...... Maria, rimasta vedova qualche anno fa e che affronta ora il suo dolore piùinsieme alla ... 'Mai dovremmo piangere uno una sorella che muore sul lavoro. Nonostante le esperienze non si ...

Nella casa più spiata d'Italia si sta già formando un triangolo amoroso con al centro Massimiliano Varrese Scopriamo cosa sta succedendo.Potrebbe finire prematuramente la partecipazione di Claudio Roma al Grande Fratello. L'amico di Mancini di Uomini e Donne, infatti, avrebbe bestemmiato in casa e ci si attendono pesanti sanzioni dagli ...