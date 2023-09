Grande Fratello | Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese dopo averlo visto parlare con Heidi Baci?

Leggi su isaechia

(Di domenica 17 settembre 2023) Lo scorso lunedì si sono nuovamente accese le luci della Casa più spiata d’Italia per ospitare i nuovi concorrenti del, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornando in onda in una versione totalmente rinnovata. Ma se la nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi ha messo la parola fine a qualsiasi forma di trash, nulla ha potuto fare con le ship che ogni anno nascono una volta varcata la porta rossa di Cinecittà. Nei giorni scorsi gli appassionati del programma hanno colto una certa sintonia tra alcuni concorrenti. Non sarebbe passato inosservato il bel feeling nato fra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, ma soprattutto l’interesse reciproco fra. Un interesse che nelle ultime ore sarebbe sfociato in una… ...