GP Singapore | Sainz fa un capolavoro | che vittoria! Norris e Hamilton sul podio

(Di domenica 17 settembre 2023) Un GP diintenso fino all'ultimo chilometro, ma alla fine ad esultare sono stati Carlose la Ferrari a vincere: prima vittoria stagionale per loro, che hanno chiuso davanti ae ...

Gioia, urla e canti. Carlosha vinto il GP di, condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è il primo successo nel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton L'esultanza di ...Il pilota spagnolo della Ferrari precede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di Lewis Hamilton Carloscon la Ferrari vince il Gp di2023. Il pilota spagnolo della Ferrari precede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di Lewis Hamilton centrando il secondo successo della carriera nel ...15.56 F.1, Gp: trionfa CarlosVa alla Ferrari di Carlosun emozionante Gp di. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen.,dalla pole,...

F1 Gp Singapore live: Sainz in testa, Norris e Russell nella sua scia. Ultimi giri da brividi Quotidiano Sportivo

GP Singapore: Sainz riporta la Ferrari alla vittoria, Norris e Hamilton sul podio - Sportmediaset Sport Mediaset

ROMA – Carlos Sainz ha dominato e vinto il Gran Premio di Singapore. La Ferrari torna al successo dopo più di un anno. L’ultima vittoria del Cavallino rampante risale a luglio del 2022, quando a ...Max Verstappen è uscito dalla Q2 del sabato del GP di Singapore. Il debuttante Liam Lawson, che ha sostituito Daniel Ricciardo alla AlphaTauri, ha superato di poco il due volte campione di F1. Carlos ...