GP Singapore | F1 | capolavoro di Sainz | fa suo il gran premio

(Di domenica 17 settembre 2023) Eccola qui lade Ferrari: neldila Rossa si é ripresa il posto che merita e lo ha fatto con una gara stratosferica da parte di Carlos. Lo spagnolo partiva con la pole position dalle qualifiche e ha tenuto, controllato e gestito al meglio tutta la gara, prendendosi anche qualche rischio su Norris che ha minacciato spesso il sorpasso. Alla fine però ha avuto ragione lo spagnolo che si é imposto davanti al pilota della McLaren e a Lewis Hamilton. Quarta piazza invece per Charles Leclerc, mentre Verstappen ferma la sua rimonta alla quinta posizione. Interrotto dunque il dominio dell’olandese e secondo successo in carriera perdopo quello inBretagna del 2022. Ecco dunque come si é concluso il GP didi ...

Con una gara tatticamente straordinaria Carlos Sainz ha vinto il Gp didi Formula 1 al termine di una gara tiratissima, con i primi tre piloti arrivati insieme sotto la bandiera a scacchi. Il pilota della Ferrari ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la ...Tutta tattica, poi Sargeant sbatte Come prevedibile a, la corsa è molto strategica ed il ritmo è molto blando. La Ferrari prova a gestire il ritmo con due vetture davanti, cercando di ...Carlos Sainz ha firmato una splendida pole position nel Gran Premio di. La seconda di fila dopo Monza per lui e per la Ferrari. La pole per il madrileno è arrivata di un soffio: +72 ...

Sainz capolavoro a Singapore. Prima vittoria Ferrari RaiNews

Gp Singapore: capolavoro Sainz, vince la Ferrari con una gara ... Il Piccolo

Forse ti può interessare F1, GP Singapore: Sainz fa un capolavoro, la Ferrari trionfa a Marina Bay. Norris e Hamilton a podio, Leclerc 4° Rivivi il racconto del GP di Singapore di Formula 1 che ha ...Singapore, 17 set. (Adnkronos) - Vittoria capolavoro della Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo corre una grandissima gara nel Gp di Singapore e vince soffrendo sul circuito cittadino di Marina Bay. I ...