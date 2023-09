Gp Singapore 2023 | Sainz con Ferrari trionfa

(Di domenica 17 settembre 2023) Il pilota spagnolo precede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di Lewis Hamilton Carloscon lavince il Gp dioggi 17 settembre. Sul circuito cittadino di Marina Bay, il pilota spagnolo dellaprecede la McLaren di Lando Norris la Mercedes di Lewis Hamilton centrando il secondo successo della carriera nel Mondiale di Formula 1 dopo quello ottenuto a Silverstone lo scorso anno.completa una gara capolavoro in un weekend da incorniciare: leader nelle prove libere, autore della pole position nelle qualifiche e oggitore. La, che torna a vincere un Gp dopo un anno di digiuno, completa la sua giornata eccellente con il quarto posto del monegasco Charles Leclerc, che precede la Red Bull di Max ...

Il ferrarista a Singapore ha tagliato il traguardo in quarta posizione, un gradino sotto al podio, perché proprio all'ultimo giro George Russell - in quel momento terzo e all'attacco della seconda ... Al termine del GP di Singapore, che ha visto trionfare il ferrarista Carlos Sainz davanti a Lando Norris, proprio il pilota della McLaren ha dichiarato: 'È stata una gara molto dura, sapevo che sarebbe stato dura ...'

La strategia Mercedes è riuscita a metà nel Gran Premio di Singapore. A sfruttare a pieno il cambio gomme, avvenuto in regime di Virtual Safety Car, causata dal ritiro dell’Alpine di Esteban Ocon, è ...Gli highlights video delle fasi più interessanti del Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di Formula 1.