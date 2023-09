Gp Singapore 2023 | Sainz con Ferrari trionfa

TORINO - Poche parole, una grande gioia. La Rossa di Maranello che torna al successo con Carlos Sainz afa sussultare i tifosi in tutto il mondo. E in prima linea c'è anche Lapo Elkann che twitta così: " Che bello vedere la Scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos ". Il ...Dopo la vittoria di Carlos Sainz nel GP di, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur è apparso raggiante ai microfoni di Sky ...ha ottenuto la prima vittoria della Ferrari nel, ...Automobilismo, formula 1: gran premio di, vittoria di Carlos Sainz (Ferrari). È la prima volta in questa stagione che non vince una Red Bull. Per la Ferrari un ritorno al successo dopo il ...

Lo spagnolo, vincitore a Marina Bay, definisce il secondo successo nel Circus come il primo degno del suo soprannome. Merito di una strategia particolare, con cui ha impedito il sorpasso da parte dell ...Per fare una mossa simile, dopo due ore di lotta e resistenza nell’umidità di Singapore, bisogna avere una concentrazione e un talento straordinari. Carlos Sainz ha definitivamente legittimato la sua ...