(Di domenica 17 settembre 2023) 'per. Ho deciso di affrontare un problemavolta, di rimanere sempre concentrata, leggo pochissimo i giornali, i commenti, guardo poco, cerco di farmi guidare da quello che la mia coscienza dice essere giusto. Dopo di che ci sono i momenti che dici ma chi me lo ha fatto fare, ma io ...

AGI/Vista - "Siamo qui a fare il bilancio del nostro primo anno di, caratterizzato da difficoltà, da tanto lavoro e da tantissimi risultati raggiunti. Il nostro presidente Giorgiaci ha permesso di assumere grande autorevolezza in Ue, in poco tempo è ......presidente del Consiglio Giorgia, intervistata da Paolo Del Debbio nella puntata di 'Dritto e rovescio' che andrà in onda questa sera su Retequattro, a proposito del suo primo anno diFino a quando c'era la sinistra alsi parlava solo di come redistribuire i migranti ... Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nell'intervista a 'Dritto e rovescio' in onda questa ...

**Governo: Meloni, 'farò il mio lavoro fino alla fine, giorno per giorno come direbbe Rambo'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Visita a Lampedusa Meloni - von der Leyen, le dichiarazioni del ... Governo

Per Giorgia Meloni si è trattato di "una grandissima giornata". Palazzo Chigi la definisce addirittura storica, epocale. A Lampedusa, ultima fragile frontiera di un'invasione che sembra inarrestabile, ...(Agenzia Vista) "Siamo qui a fare il bilancio del nostro primo anno di governo, caratterizzato da difficoltà, da tanto lavoro e da ...