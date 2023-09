Governeremo 10 anni La previsione di Salvini Poi si sbilancia su Le Pen

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) Con Giorgia Meloni «c'è sintonia, prima umana, personale, e poi politica. Cosa che non accadde quando la Lega andò al governo con il Movimento Cinque Stelle. Non solo, con Giorgia lavoriamo, ma ogni tanto ci vediamo per trascorrere insieme il sabato o la domenica. Ovviamente abbiamo due movimenti diversi, che fanno parte di due alleanze diverse in Europa, uno è nato a Roma e l'altro a Milano. Ma come diceva Papa GiovXXIII, è molto più quello che ci unisce che quello che ci divide». L'ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, nell'intervista su Libero del direttore Mario Sechi. Alla domanda su quanto durerà il governo risponde: «Cinque più cinque». E aggiunge: «Il mio obiettivo è quello di dare al sistema produttivo, alle imprese, alle famiglie un arco temporale di serenità. Per fare un'autostrada ci metto 10 ...