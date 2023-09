Governeremo 10 anni | ecco il mio piano Salvini a Sechi | Ho fatto solo un errore L' intervista integrale su Libero in edicola oggi

... e fedele alla promessa fatta l'anno scorso a una settimana dal voto ("Io, Giorgia e Silviobene e insieme per 5"), Salvini ora manderà un messaggio anche ai compagni di squadra al ...cinque' Quanto al precedente della riforma Renzi, bocciata alle urne, Meloni aggiunge: ' La riforma Renzi non toccava questo tema, il più importante, ed era molto pasticciata sul ...Ma la scriveremo sapendo cheper altri quattro. E quindi, vogliamo impostare soluzioni di lungo respiro, non trovare misure a effetto per prendere un voto in più alle Europee ". ...'Chi ci ha dato fiducia per cinquemerita che per la prima volta dopoci sia un governo che duri cinquee quindi faremo di tutto per arrivare fino in fondo, perché cambiare un governo ...

Matteo Salvini a Sechi: "Governeremo 10 anni". Da Pontida a Meloni e Le Pen, il suo piano Liberoquotidiano.it

Meloni, governeremo 5 anni e non deluderò gli italiani - Notizie ... Agenzia ANSA

Lì avvierà di fatto la corsa alle Europee di giugno. L’ultima volta, era il 2019, conquistò la vetta del 34% a Strasburgo e ora i più pessimisti temono non sfiori il 10 ...La premier ai partiti che sostengono il governo: sarà una manovra finanziaria complessa, anzi un anno complesso. Ma la scriveremo sapendo che ...Nell’incontro con i capigruppo della maggioranza esalta la compattezza del governo, ma avverte: “Niente misure a effetto” ...