Il più discusso degli investimenti rimane il LIV Tour, il circuito diche ha sottratto le star al PGA Tour. L'operazione è costata 2,5 miliardi di dollari. Star come Phil Mickelson e...Lo dimostra il fatto che nella top 10 abbiano trovato posto ben due golfisti,Johnson e Phil Mickelson . Entrambi hanno scelto di dire addio al Pga Tour, optando per il Liv, che viene ...Johnson (): 107 milioni (102+5). Phil Mickelson (): 106 milioni (104+2). Sthepen Curry (basket): 100,4 milioni (48,4+52). Roger Federer (tennis): 95,1 milioni (0,1+95). Kevin Durant (...

Golf, Dustin Johnson: "Se non mi fossi unito alla LIV e avessi fatto meglio i Major quest'anno sarei stato in Ryder Cup" OA Sport

Dustin Johnson, avrei potuto far parte del team Usa in Ryder - News Agenzia ANSA

Netflix won't have access to the U.S. team room, while Dustin Johnson says he should have made the Ryder Cup team.I definitely think I could have helped the team, I probably should have done better during the Majors this year, but that's how it happened" ...