Golf | a Wentworth la spunta Ryan Fox | beffati Rai e Hatton al BMW PGA Championship 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)Fox conquista quello che, per ora, è il più grande successo della sua carriera. Diventa, infatti, il primo neozelandese della storia a vincere il BMW PGA, o, in altre parole, a far sua. Partito quarto stamattina, si impone con lo score di -18 (-5 oggi, 69 68 66 67. 270 colpi), sale al terzo posto della Race to Dubai ed è destinato, salvo variazioni, a diventare numero 31 del mondo da domani. Da notare come, prima dell’Irish Open, era senza top ten nel. Poi terzo posto e vittoria, guadagnando anche oltre un milione e mezzo di euro. Non riescono, dunque, a trovare la via della vittoria i due inglesi che sono stati tra coloro che, fino al termine, hanno insidiato Fox: Aaron Rai e Tyrrell. Per loro -17, con l’uno che per un colpo non tiene lo stesso passo del ...