Giuseppe Cavo Dragone | chi è l’ammiraglio a capo del Comando Militare Nato

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 17 settembre 2023) Un passato da Top Gun, quello di, nomidel. Infatti, per anni ha pilotato un caccia a decollo verticale Harrier, a bordo della portaerei Garibaldi. Non solo. Nell'inverno 2001 ha partecipato al primo raid contro i talebani in Afghanistan, condotto dopo un volo no stop dall'Oceano Indiano.