Giulia De Lellis | arriva a sorpresa la replica alle reazioni di Fedez e Chiara Ferragni che fanno un gesto “forte” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 17 settembre 2023)Deera l’ultima rimasta in silenzio del trio con protagonisti anche i Ferragnez, ma alla fine è intervenuta anche lei chiudendo il cerchio. Nella giornata di ieri, una Storia Instagram dell’influencer (poi cancellata) come reazione alla recensione di Selvaggia Lucarelli a The Ferragnez aveva scatenatoDe: come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.