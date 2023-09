Giulia Belmonte | chi è la compagna di Stash dei The Kolors e mamma di Grace e Imagine

(Di domenica 17 settembre 2023), il talentuoso frontman dei The, oltre ad avere una gloriosa carriera musicale è un compagno innamorato ed un papà presente. Scopriamo chi è la fidanzatadelle sue due figlie, chi è la fidanzata didiLa loro storia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Stash e la sua compagnahanno due bambine, Grace e Imagine , nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Stash, leader dei The Kolors. Italodisco dei The Kolors alla conquista dell'...... Luca Massidda, Università degli Studi della Tuscia; Rosalba, Università degli Studi della Tuscia; Pasquale Quaranta, Diversity editor - La Stampa; Mara Cinquepalmi -Sport.Lui e la sua compagnasono genitori di due bambine e ci si chiede se abbiano intenzione oppure no di avere un altro figlio, magari un maschietto: La prima figlia di Stash si chiama ...

Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash ospite a Domenica In TPI

Stash ferma il concerto dei The Kolors: «È sparito un bambino, è importante, sono un papà anche io». Il video ilmattino.it

Il viaggio musicale dei The Kolors: dall’anonimato alla ribalta I The Kolors sono una band italiana che ha raggiunto l’apice della popolarità grazie alla loro partecipazione al programma televisivo “A ...Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash ospite a Domenica In questo pomeriggio, 17 settembre 2023, figli, carriera, anni, lavoro ...