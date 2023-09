Giselda Torresan lancia una frecciata a Grecia Colmenares

Paolo Masella si è convinto cheabbia una cotta per lui e, proprio per questo motivo, l'ha nominata nel corso della diretta del Grande Fratello andata in onda venerdì sera.chiarisce cosa prova per Paolo: 'E'...Paolo Masella ha nominatoal Grande Fratello , il che ha provocato un po' di subbuglio nella casa. Il macellaio, che per molti in realtà svolge l'attività di modello e ha fatto infuriare il web per le frasi ...Nel corso della seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello , durante le nomination, il giovane macellaio romano Paolo Masella , ha deciso di fare il nome diperché convinto che la gieffina abbia un debole per lui e dunque avrebbe deciso di evitare che si potesse fare del male con un interesse non ricambiato. Grande Fratello, Paolo ...

Paolo Masella nomina Giselda Torresan al GF, la motivazione: È presa da me, ho paura fraintenda Fanpage.it

Nella recente puntata del Grande Fratello, Paolo Masella ha sorpreso tutti nominando Giselda Torresan. La sua motivazione è stata spiegata come un gesto di carità nei confronti della coinquilina, ...Il macellaio Paolo Masella ha dichiarato di aver nominato Giselda Torresan perché la crede innamorata di lui, ma lei si è duramente sfogata con Letizia Petris.