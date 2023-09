Giovanbattista Cutolo | la mamma Daniela Di Maggio a Domenica In | «Il 9 ottobre corteo a Roma | voglio una legge col suo nome»

Napoli . Il 9 ottobre una grande manifestazione a Roma per chiedere che venga approvata la legge '' che preveda l'ergastolo per i killer minorenni. L'ha annunciata Daniela Di Maggio la mamma del musicista ucciso da un 17enne lo scorso 31 agosto a Napoli, intervistata da Mara ...Il 9 ottobre una grande manifestazione a Roma per chiedere che venga approvata la legge "" che preveda l'ergastolo per i killer minorenni. È quanto ha annunciato Daniela Di Maggio, la mamma del musicista ucciso da un 17enne lo scorso 31 agosto a Napoli, ospite di Mara ...Dopo la levata di scudi degli attori napoletani emergenti a difesa di Mare Fuori dopo le sentite parole della sorella didurante il funerale del giovane ucciso nel capoluogo ...

Chi è Daniela Di Maggio: la mamma di Giovanbattista Cutolo, ospite a Domenica In TPI

Giovanbattista Cutolo, la mamma Daniela Di Maggio a Domenica In: «Il 9 ottobre corteo a Roma, voglio una legge ilmattino.it

Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Giò Giò - ucciso a soli 24 anni nel cuore di Napoli con un colpo d'arma da fuoco sparato da un 16enne con precedenti, è stata ospite di ...Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Giò Giò - ucciso a soli 24 anni nel cuore di Napoli con un colpo d'arma da fuoco sparato da un 16enne con precedenti, è stata ospite di ...