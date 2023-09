Giornata nazionale della Sla | la fontana del Tritone a Roma illuminata di verde

(Di domenica 17 settembre 2023) Ladelsi èdiin occasioneXVI edizioneSla, che si celebra oggi, 17 settembre. L'iniziativa si è svolta sotto l'Alto Patronato del PresidenteRepubblica e unisce il Paese promuovendo i diritti delle persone malate, la ricerca scientifica e l'assistenza. L’illuminazione è stata realizzata in collaborazione con ACEA.

'500 anni di amicizia: la Chiesa e il regno di Cambogia' il titolo delladi studi promossa ...ministro con responsabilità delle missioni speciali e presidente dell'autoritàper la ...... degustazioni e spettacoli, ha accolto nella suadi apertura diverse personalità ...è un organismo acquatico molto importante che una volta era molto diffuso in tutto il territorio, ...In occasione delladelle specie minacciate, la National Film and South Archive australiana, ha deciso di pubblicare il filmato dell'ultimo tilacino. Samuel François Steininger ...

VI Giornata Nazionale dei Piccoli Musei Oggi Roma

Giornata nazionale delle offerte, per dire grazie a chi si spende per il Vangelo Vatican News

Istruttori qualificati di Fondazione Bentegodi saranno a disposizione per guidare i partecipanti a svolgere al meglio le varie attività proposte. Pasetto: «Lo sport che fa bene non solo al fisico, ma ...ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini ...