Giorgia e Ursula | cosa faremo contro le migrazioni illegali

(Di domenica 17 settembre 2023) La presidente del Consiglio,Meloni, e la presidente della Commissione Ue,von der Leyen, hanno visitato Lampedusa, manifestando una risposta coordinata alle problematiche delle. “Servono soluzioni serie, complesse e durature”, ha affermato Meloni, sottolineando la necessità che tutte le parti collaborino e non si oppongano per motivi ideologici.von der Leyen ha espressamente risposto all’invito di Meloni di vedere di persona la situazione a Lampedusa. “Non è solo un gesto di solidarietà verso l’Italia, ma un gesto di responsabilità dell’Europa verso se stessa”, ha dichiarato Meloni, sottolineando come i confini italiani siano anche i confini europei. Meloni ha sottolineato che la sola redistribuzione non risolve il problema, ma che è essenziale fermare ...