Gioia Ferrari a Singapore | vince Sainz davanti a Norris

(Di domenica 17 settembre 2023) MARINA BAY () (ITALPRESS) – Lo spagnolo della, Carlos, ha vinto il Gran Premio dial termine di una vera e propria battaglia con Lando(McLaren) e le due Mercedes di George Russell (poi finito fuori pista all'ultimo giro) e Lewis Hamilton. Quarto posto per Charles Leclerc (), quinto il campione del mondo Max Verstappen. Sesto si piazza Pierre Gasly (Alpine)all'altra McLaren di Oscar Piastri, ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Liam Lawson (AlphaTauri), decimo Kevin Magnussen. Per laè il primo successo stagionale. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

C'è gioia in casa Ferrari per le prestazioni, forse inaspettate, mostrate a Singapore. La Scuderia di Maranello scatterà oggi dalla pole position con Carlos Sainz, per la seconda volta consecutiva davanti ...

