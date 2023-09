(Di domenica 17 settembre 2023) Negli ultimi 9 mesi i Monopoli hanno chiuso quasi 300 siti illegali offshore. Veri e propri porti franchi anche per chi gioca in contanti

La Regione Marche stanzia 4,7 milioni di euro per contrastare ilpatologico e le dipendenze digitali . Le risorse finanziano il Programma triennale 2023 - 2025. Verranno gestite dall' Agenzia regionale sanitaria (Ars " Settore territorio e ...Stupefacenti, estorsioni,e scommesse online gli affari di Cosa nostra - La mafia siciliana continua a concentrarsi su attività criminali come il traffico di stupefacenti, le ...Il disturbo da(Dga) si sta diffondendo in modo esponenziale, in particolar modo tra gli adolescenti, con costi sociali e sanitari connessi. Federconsumatori e Cgil, in collaborazione con la ...

Gioco d’azzardo, il black market dell’on line vale 18,5 miliardi di euro Il Sole 24 ORE