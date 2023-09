Ginnastica artistica | Salvatore Maresca vince in World Challenge Cup e poi fa la proposta di matrimonio! De Rosa 3°

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)ha vinto l’ultima tappa dellaCup, il secondo circuito internazionale itinerante di. Il campano si è esaltato sugli anelli in una gara di altissimo spessore internazionale, imponendosi con il punteggio di 14.700 alla pari con il quotato britannico Courtney Tulloch. Il ribattezzato Thor, bronzo ai Mondiali e agli Europei nel 2021, ha fatto festa all’AccorsHotel Arena di Parigi e ha messo le mani sul secondo sigillo in carriera in questa kermesse (due anni fa primeggiò a Osijek, mentre nella passata stagione trionfò in Coppa del Mondo a Baku). Il giorno dopo il suo 30mo compleanno,ha vinto in campo internazionale e poco dopo ha chiesto alla propria fidanzata di sposarlo! Thor si è ...