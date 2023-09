Giappone | Ho mangiato un dolce che ha ucciso più di 1300 persone | la testimonianza di una TikToker è virale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 settembre 2023) Unaitaliana racconta come inabbia assaggiato il mochi, anche detto tortino killer per la sua 'capacità' di uccidere: ma perché è così pericoloso? La cucinase è rinomata in tutto il mondo per la sua raffinatezza, varietà di sapori e presentazione artistica. Il sushi è uno dei piatti più noti in tutto il mondo. Si tratta di piccoli bocconi di riso conditi con aceto di riso e spesso accompagnati da pesce crudo o altre prelibatezze come gamberetti, uova di pesce o verdure. Esso può essere presentato in varie forme, tra cui nigiri (piccoli mucchietti di riso con il pesce sopra) e maki (rotoli di riso avvolti in alghe nori). Le tempura, invece, sono fritture leggere e croccanti, spesso preparate con gamberi, verdure o funghi. Gli ingredienti vengono immersi in una pastella leggera a base di farina, uova e acqua ...