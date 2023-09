Giallo in città | trovato un cadavere sui binari | disagi alla circolazione

(Di domenica 17 settembre 2023)inin questa domenica 17 settembre 2023. Ildi un uomo di 64 anni è statosui. Indagini in corso. Domenica nerastazione Termini a causa del ritrovamento di unsu uno dei. L’intervento per la rimozione del corpo e per tutti gli interventi del caso hanno portato adei treni con convogli sospesi o in ritardo di almeno due ore. Unè statoala stazione Termini – Notizie.com – © AnsaLa Procura di Roma ha immediatamente aperto un’indagine per accertare meglio la dinamica di quanto successo e capire cosa è successo all’uomo di 64 anni. Il magistrato, inoltre, potrebbe dare il ...

... un'altra è stata trovata ancora in piedi, ma dal fianco destro le spuntava l'impennaggioe ... Ma perché non installare una telecamera per la videosorveglianza 'Lo avevamo chiesto alla...Dalle 12 di domani, lunedì 18 settembre, a Milano sarà in vigore un'allerta meteo di codice-...livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in', ...... entrerà in vigore il nuovo calendario porta a porta, che sarà unificato per l'intera. La ... all'interno del mastello con il tappoe all'interno della stessa busta. Inoltre, si ricorda che ...

Tour del Giallo Città di Napoli, alla terza tappa spunta il gotico ... politicamentecorretto.com