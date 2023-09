Giallo alla stazione Termini | un cadavere tra i binari

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma – Scoppia ildi Romadove, il 17 settembre, ildi una persona è stato rinvenuto in prossimità dei. Il fatto ha inevitabilmente modificato la circolazione dei treni, quest’ultima costretta a fortissimi rallentamenti: Ferrovie dello Stato, infatti, ha comunicato che la circolazione nel nodo romano è sospesa per accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. I rallentamenti superano anche i 90 minuti, mentre è stato necessario dirottare sullaTiburtina alcuni treni Alta Velocità. Dopo un’iniziale chiusura deida 1 a 10, al momento sono interdetti solo quelli dal 6 al 10. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...

