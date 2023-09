Giacomo Raspadori a Sky | “Abbiamo Regalato un Tempo | ma Siamo Riusciti a Reagire!”

(Di domenica 17 settembre 2023) L’attaccante del Napoli,, parla del suo gol e del pareggio contro il Genoa a Marassi. CALCIO NAPOLI.Al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Genoa, l’attaccante del Napoliha condiviso i suoi pensieri con Sky Sport. Nonostante la squadra abbia recuperato da una posizione svantaggiata,non nasconde la sua delusione per il” all’avversario. Un, ma una Reazione Positiva “Non ho il sorriso perchéunal Genoa, potevamo essere più brillanti e cercare le linee di passaggio in modo più veloce,” ha detto. Tuttavia, l’attaccante ha sottolineato l’importanza ...

Commenta per primo, attaccante del Napoli , è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Genoa: 'Sono molto felice per Frattesi, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore. Lo ha ...- 'ha sempre giocato fin qui. Questa sera siamo passati al 4 - 2 - 3 - 1 con ... SOno contento che abbia segnato, sarebbe potuto essere già a due gol considerando quello ......Kvaratskhelia 86 Giovanni Di Lorenzo 85 Stanislav Lobotka 84 Frank Zambo Anguissa 83 Alex Meret 83 Piotr Zielinski 83 Matteo Politano 81 Amir Rrahmani 81 Mario Rui 81 Eljif Elmas 80...Dove lo metti sta. Senza lamentarsi, anzi chiedendo ancora più spazio e mettendosi a disposizione in (quasi) tutti i reparti del campo.è così. Un po' per il carattere generoso e un po' perché il suo ambidestrismo amplia le zone di competenza di un calciatore. Da bambino era mancino, mentre suo fratello era destro e ...

Raspadori a Sky: "Sono una punta, è il mio ruolo naturale! In attacco mi sento a casa, ma sono... Tutto Napoli

Napoli, Raspadori e Politano salvano Garcia: 2-2 in rimonta col Genoa Tuttosport

"C'è stata una bella reazione nella ripresa, però resta l'amarezza della prima parte di gara" "Non riesco a sorridere nonostante il gol perchè oggi volevamo conquistare i 3 punti". Giacomo Raspadori h ...Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del pareggio nella gara con il Genoa appena conclusa. L’autore del gol, del momentaneo 2-1, si è soffermato sul ...Il suo gol ha riaperto il match e soprattutto ridato speranza al Napoli. Giacomo Raspadori entra dalla panchina e lascia il segno: «Abbiamo regalato un tempo al Genoa, potevamo essere più brillanti e ...