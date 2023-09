Genoa-Napoli 2-2 | Raspadori e Politano salvano gli azzurri

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nell’anticipo serale in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il, sotto 2-0, evita il k.o. nel finale con i gol di. La formazione azzurra sale a 7 punti mentre i grifosi si portano a 4 in classifica. La squadra di Gilardino gioca una buonissima partita per tre quarti di gara e si porta in vantaggio sul finire del primo tempo con Bani che, al 40?, su angolo di Gudmundsson, sfrutta al meglio la pizzicata di De Winter e devia in rete. Poco prima, bravo Meret ad evitare il gol sul tiro di Retegui. L’attaccante italo-argentino si rifà nella ripresa. Al 56? Strootman rimette il pallone in mezzo dopo il corner trovando la girata di prima intenzione del centravanti del Grifone per il 2-0. Garcia tenta ...

Commenta per primo Giacomo Raspadori , attaccante del, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del: 'Sono molto felice per Frattesi, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore. Lo ha dimostrato con Sassuolo e Nazionale, lo ..." Due punti persi, ma ci serva da lezione " : pochi giri di parole per il tecnico, parole Garcia Rudi Garcia ha analizzato la prova dei suoi ragazzi: " Sappiamo che non abbiamo ...... c'è stata una reazione ma bisogna incominciare a giocare subito da quando l'arbitro fischia il calcio d'inizio", spiega il tecnico delanalizzando il pareggio in rimonta coldopo un ..., l'analisi di Garcia dopo il 2 - 2 . Ilprotesta: fallo su Anguissa e rigore negato . Dove può giocare Raspadori Lo spiega Garcia ., l'analisi di Garcia dopo il ...

Dopo la brutta prestazione offerta dal suo Napoli in casa del Genoa, Rudi Garcia rispedisce al mittente le critiche ricevute sulle sue scelte di ..."C'è soddisfazione solo in parte, era una gara che avremmo voluto vincere". Lo ha detto Matteo Politano dopo il pareggio per 2-2 tra Genoa e Napoli. "Queste sono partite in cui bisogna conquistare i ...Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del pareggio nella gara con il Genoa appena conclusa. L’autore del gol, del momentaneo 2-1, si è soffermato sul ...