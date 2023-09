Genoa-Napoli 2-2 | pagelle Garcia è irritante ma la serataccia è figlia della monarchia De Laurentiis

(Di domenica 17 settembre 2023) Ledi2-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Ahinoi, Ilaria, è accaduto quello che temevamo dopo l’infausta notte con gli aquilotti laziali. Altro che deleterio disfattismo di pancia, ruttato di getto. Quella partita purtroppo non è stata un episodio e lo conferma il banchetto di altri rapaci, i grifonini. Stasera c’è stato unzombificato, azzurri vaganti e svagati. A un certo punto, alla mezzora del secondo tempo, mi è arrivato questo messaggio di un amico e collega del “Fatto”, tifoso di un’altra squadra: “Come è potuta diventare questa la squadra dell’anno scorso?”. Già, come è potuto succedere? Distribuire le colpe qua e là, compreso l’improbabile violinista in panca è un esercizio che tutto sommato depista. La notte genovese dei morti viventi è ...

