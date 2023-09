Gazzetta – Mercato e commissioni ai procuratori | il commento di Stefano Agresti

Leggi su justcalcio

I dati Fifa: 651 milioni finiti nella tasche degli agenti per le sole transazioni internazionali. In nessun settore dell'imprenditoria le intermediazioni raggiungono costi del genere Qualcuno ha forse pensato che negli anni scorsi iavessero incassato troppo denaro? Idea ingenua: al peggio non c'è mai fine. Così adesso, alla fine di questo, la Fifa ci fa sapere che i soldi finiti nelle loro tasche sono di più, molti di più rispetto all'estate del 2022. La crescita fa quasi spavento: è pari al 41,2 per cento, da 461 a 651 milioni di euro. La cifra si riferisce solo alle intermediazioni tra club di federazioni diverse, vale a dire i trasferimenti internazionali. Un ...