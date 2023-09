Gazzetta – Derby Inter-Milan – Lautaro e Leao | confronto ai raggi X per gli uomini derby

...della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato a Ladello Sport sottolineando la prova strepitosa di Marcus Thuram nel 5 - 1 rifilato dall'Inter al Milan: 'Non ricordo un esordiente in un...Ladello Sport dedica la prima pagina alla vittoria nerazzurra nel: 'INTER DIVINA'. Presenti anche altre analisi sulla squadra di Inzaghi: 'La manita un segnale da scudetto' e 'Lautaro ...Frattesi come Totti , sì, scrive Davide Stoppini su Ladello Sport . Lui che nel 2004 ... giocatori avversari compresi, anche in vista del prossimo. E che già ha riempito i social. Ma ...

La moviola: proteste sul vantaggio nerazzurro, netto il fallo da rigore di Theo La Gazzetta dello Sport

È un derby che pesa: Pioli può stupire, pressione su Inzaghi La Gazzetta dello Sport

I cinque gol dell’Inter nel derby si prendono la scena: giusto così. E magari Allegri è perfino contento che la vittoria della Juve contro una diretta concorrente - la Lazio di Sarri, seconda nella ...Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani della manita rifilata al Milan nel derby. Thuram grande protagonista, capace di inastrarsi alla perfezione con Lautaro nel reparto d'attacco. E ...