Gasperini | “Ci trattano da big Insulti? Il bue che dà del cornuto all’asino”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023) Firenze. Una sconfitta amara in un clima infernale, come ormai d’abitudine per l’Atalanta. Gian Pieroè stato bersagliato dai cori offensivi del Franchi nella sconfitta per 3-2. “Cida big, perché sono gli stessiche vengono rifilati alle squadre importanti” ha affermato il tecnico in conferenza stampa, “di certo non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che da del. Nessuno in queste situazioni fa una gran figura”. “Atalanta e Fiorentina sono due squadre che giocano sempre nella stessa fascia, in 6 anni su 7 è andata bene a noi. Capisco la frustrazione della tifoseria viola nel farsi superare dall’Atalanta, che le ha soffiato il posto nelle ‘sette sorelle’. Crea dell’insofferenza”. Parlando della partita, il tecnico ha individuato i punti deboli ...