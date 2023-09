Garcia e la tirata d’orecchie per Simeone | l’attaccante è poco motivato?

(Di domenica 17 settembre 2023) In casa Napoli, dopo appena quattro giornate, già non tira una buona aria. Sono solo sette i punti in quattro partite, ma, ciò che preoccupa maggiormente i tifosi, è il gioco della squadra, il quale è stato sicuramente non sufficiente. Solo i singoli, con delle grandi giocate, sono riusciti ad evitare la seconda sconfitta consecutiva L'articolo

Indubbiamente la punizione della Macedonia è statabene, ma prendere gol sul proprio palo ... Il Napoli diVale lo stesso discorso di Spalletti in Nazionale, ci vuole tempo per vedere la ...... tanto più che l'Inter, furibonda per l'accaduto, si è ormai ufficialmentefuori. L'Inter ... insomma, può decollare solo in seguito a un brusco rialzo, altrimenti ADL terrà duro etirerà ...Indubbiamente la punizione della Macedonia è statabene, ma prendere gol sul proprio palo ... Il Napoli diVale lo stesso discorso di Spalletti in Nazionale, ci vuole tempo per vedere la ...

Napoli lungo e confuso: Garcia salvato dai cambi Goal Italia

Dominio Genoa per un'ora, poi il Napoli pareggia con Raspadori e Politano La Gazzetta dello Sport

Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria e non convince per niente sul campo del Genoa. Alla fine il risultato è 2-2, ma c'è una domanda da porsi: dove sono finiti i campioni d'Italia Lo fa ...Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria e non convince per niente sul campo del Genoa. Alla fine il risultato è 2-2, ma c'è una domanda da porsi: dove sono finiti i campioni d'Italia Lo fa ...