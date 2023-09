Garcia 5 | solo il talento dei suoi lo salva dalla seconda sconfitta consecutiva Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023) Le pagelle di Kvaratskhelia edel Corriere dello Sport, a cura di Fabio Mandarini Kvaratskhelia 5,5 Dopo 30 minuti a vagare, a strigere, ad affogare nel vuoto, si accende a sinistra. Aria di casa. Ma dura poco: Rudi lo sfratta tatticamente – a giocare dentro fino a quando non passa al 4-4-2: e Kvara firma il primo tiro in porta del Napoli. All’89’, in piena rimonta, l’allenatore lo sostituisce: e lui s’incavola, non la capisce. Come tutti.5 Losoltanto ildei: squadra sfilacciata, lunga, confusa; 4-3-3, 4-24, 4-4-2 (meglio). I simboli: il primo tiro in porta, nello specchio, arriva al 72’; Kvara, un micidiale esterno sinistro da tridente, che vaga triste dentro il ...