(Di domenica 17 settembre 2023)4-2 RETI : 7'pt e 24'pt Pinamonti, 49'pt Cheddira; 25'st e 31'Mazzitelli, 51'st Lirola(4-3-3): Turati 7.5; Oyono 6, Monterisi 5.5 (1'st Okoli 6), Romagnoli 5.5, Marchizza 6.5; Mazzitelli 8.5 (40'st Lirola 7), Barrenechea 6, Gelli 5.5 (37'st Brescianini sv); Soulè 6, Cheddira 8; Baez 5.5 (1'st Caso 6.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano,...

Commenta per primo Intervenuto a Dazn nel corso del post partita, Luca Mazzitelli , autore di una doppietta, ha parlato così dellavittoria del suo: 'Siamo stati bravi a crederci, si era messa male. Abbiamo creato nel primo tempo. Il rigore a fine primo tempo ci ha fatto pensare di potercela giocare. La mia ...Lirola (F) Clamorosa rimonta delcontro un Sassuolo che assapora la vittoria nei primi minuti, trascinata da unPinamonti, ma che nel secondo tempo sparisce dal campo. Dopo il doppio ......in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Cagliari - Udinese 15.00- ... domenica 17 settembre 2023 Programma delle partite del 17 settembre 2023 ALBANIALEAGUE Din. ...

Il Frosinone batte il Sassuolo con una rimonta pazzesca, super ... Sport Fanpage

Frosinone super con il Sassuolo, Monza e Lecce si accontentano Gazzetta del Sud

Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che da ex batte il Sassuolo per 4-2. Monza e Lecce si prendono un punto a testa nel match delle ore 15 ...Pinamonti illude i neroverdi, poi la squadra di Di Francesco ribalta la gara con Cheddira e Mazzitelli. A segno anche Lirola ...