Frosinone-Sassuolo 4-2 | padroni di casa rimontano e calano poker

(Di domenica 17 settembre 2023) Il risultato consente aldi salire a 7 punti, ilè a quota 3 Ilrimonta e batte ilpareggiano 4-2 match in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli emiliani vanno a segno con Pinamonti, autore di una doppietta con i gol al 7’ e al 24’. I laziali accorciano le distanze con il rigore di Cheddira al 49’ del primo tempo e pareggiano con la rete di Mazzitelli al 70’. Idicompletano la rimonta con la doppietta di Mazzitelli, che va a segno al 76’ per il 3-2. In pieno recupero ilcala ilcon il 4-2 di Lirola. Il risultato consente aldi salire a 7 punti, ilè a quota 3. L'articolo proviene da Sbircia la ...

