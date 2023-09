Frosinone-Sassuolo 4-2 | padroni di casa rimontano e calano poker

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilrimonta e batte ilpareggiano 4-2 match in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli emiliani vanno a segno con Pinamonti, autore di una doppietta con i gol al 7’ e al 24’. I laziali accorciano le distanze con il rigore di Cheddira al 49’ del primo tempo e pareggiano con la rete di Mazzitelli al 70’. Idicompletano la rimonta con la doppietta di Mazzitelli, che va a segno al 76’ per il 3-2. In pieno recupero ilcala ilcon il 4-2 di Lirola. Il risultato consente aldi salire a 7 punti, ilè a quota 3. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vittoria bella e importante in rimonta delin casa contro ilper 4 - 2. La squadra di Di Francesco, recupera due reti di svantaggio subite nel primo tempo, e vince una gara che le permette di salire a 7 punti agganciando il ...Commenta per primo4 - 2 Cragno 5,5: parata da copertina sul colpo di testa di Cheddira, poi il marocchino lo spiazza dal dischetto e apre le danze. Il vice Consigli raccoglie per quattro volte il ...4 - 2 (1 - 2)(4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi (1' st Okoli), Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli (42' st Lirola), Barrenechea (24' st Garritano), Gelli (38' st ...

SERIE A, Il Frosinone ribalta il Sassuolo. Pari Monza-Lecce Firenze Viola

Le parole di Dionisi dopo la sconfitta per Sassuolo per 4-2 in rimonta contro il Frosinone, nella quarta giornata di Serie A ...Seconda vittoria di campionato per i giallazzurri. Il Frosinone vince in casa 4 a 2 contro il Sassuolo. I neroverdi iniziano in vantaggio, con due reti di Pinamonti nel primo tempo. Ma Cheddira e Mazz ...