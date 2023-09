Frosinone-Sassuolo 4-2 le pagelle e il tabellino | pazzesca rimonta dei padroni di casa

(Di domenica 17 settembre 2023)4-2 lee ildella partita. Pomeriggio in provincia per la Serie A che vede opposte la neopromossa di Di Francesco e la realtà assodata allenata da Dionisi.è una delle gare in programma questa domenica pomeriggio, che vede anche Monza-Lecce in contemporanea. Sfide da provincia in questa Serie A sempre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il risultato consente aldi salire a 7 punti, ilè a quota 3 Ilrimonta e batte ilpareggiano 4 - 2 match in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. Gli emiliani vanno a segno con ...17.12 Calcio,vince, pari a Monza Nelle gare del pomeriggio rimonta delsul(4 - 2); pari 1 - 1 invece fra Monza e Lecce. Auna doppietta di Pinamonti (7' e 24') porta avanti il. I padroni di casa accorciano le distanze con un rigore ...Una doppietta di Mazzitelli regala un importantissimo successo aldi Eusebio Di Francesco: pari tra mille polemiche in Monza - LecceLe due gare pomeridiane ... con ilche dopo essersi ...

Totti allo stadio a vedere Frosinone-Sassuolo: il motivo della presenza Corriere dello Sport

I neroverdi sciupano il doppio vantaggio firmato Pinamonti. Cheddira accorcia su rigore, nel finale la doppietta del centrocampista scuola Roma e la rete di Lirola regalano il successo a Di Francesco ...FROSINONE (ITALPRESS) – Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che da ex batte il Sassuolo per 4-2 sul campo ...