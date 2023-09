Frosinone-Sassuolo 4-2 | il tabellino

Al Benito Stirpe, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/...Di Francesco e Dionisi, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato, allo stadio 'Stirpe', i neopromossi ciociari di Eusebio Di Francesco vogliono continuare a stupire ...In campo alle 15

Serie A: in campo Monza-Lecce 1-1 e Frosinone-Sassuolo 4-2 - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Si sono conclusi i match delle 15 della quinta giornata di Serie A con il successo del Frosinone contro il Sassuolo e il pareggio tra Monza e Lecce.Il difensore del Sassuolo ha colpito con una testata l'attaccante del Frosinone, ma non è arrivato il cartellino rosso ...