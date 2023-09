Frosinone | Di Francesco | «Ero convinto di rimontare | su Totti…»

(Di domenica 17 settembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato dopo il match di Serie A contro il Sassuolo: le dichiarazioni Eusebio Diha parlato così ai microfoni di Dazn dopo-Sassuolo. PAROLE – «Vedere queste partite ci riavvicina al calcio. Da allenatore devo vedere gli errori, ma vedere due squadre che creano palle gol significa che vogliono o giocare a calcio. Noi abbiamo lasciato qualche buco e ci hanno puntato. Questa è la vittoria del gruppo, anche di chi ha giocato meno, perché quotidianamente dà il massimo. Alla base di questa vittoria c’è il gruppo. Io credo nei ragazzi. Non buttare via la palla è una cosa che vogliamo. Nei primi venti minuti ci hanno creato difficoltà, ma nonostante tutto abbiamo continuato. Eroche avremmo recuperato, anche soffrendo. Loro ...

Vittoria bella e importante in rimonta del Frosinone in casa contro il Sassuolo per 4 - 2. La squadra di Di Francesco, recupera due reti di svantaggio subite nel primo tempo, e vince una gara che le permette di salire a 7 punti. Frosinone-Sassuolo 4 - 2 (1 - 2) Frosinone (4 - 3 - 3): Turati; Oyono, Monterisi (1' st Okoli). All.: Di Francesco. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (8' st Pedersen)

Gol importante di un ex viola in Frosinone-Sassuolo. Al novantaseiesimo, infatti, ha segnato l'ex Fiorentina Pol Lirola Gol importante, segnato da un ex viola in Frosinone-Sassuolo. Al… Leggi ...Consigli fantacalcio – Cheddira e Pinamonti sono stati due dei top giocatori in Frosinone-Sassuolo, partita andata in scena nel pomeriggio e vinta dall’ex Di Francesco con il risultato finale di 4-2.