Frecce tricolori | stormo di uccelli o guasto al motore | ?le ipotesi sulle cause della tragedia

Aereo delle Frecce Tricolori si schianta sull'aeroporto di Caselle ...'Ho un problema al motore'. Queste le parole del pilota delle Frecce Tricolori Oscar Del Dò, 35 anni, prima di staccarsi dalla formazione a triangolo appena decollata dall' aeroporto di Caselle a Torino direzione Vercelli, dove l'orgoglio dell'aviazione italiana ...Non solo il dramma di ieri . Le Frecce Tricolori il 29 aprile scorso hanno pianto la morte del capitano dell'Aeronautica militare Alessio Ghersi , assegnato alla Pattuglia Acrobatica nazionale dal 2018. Nella formazione a dieci ...

“Il bird-strike in decollo o in atterraggio è l'incubo di noi piloti. Sempre che non si sia trattato di un guasto”, ammette un comandante di Airbus, che spesso atterra a Torino Caselle. Un passato ...Se è stato birdstrike bisogna chiedersi perché ci sono uccelli negli aeroporti. In tutti, quindi poteva capitare a uno dei tanti aeromobili che quel giorno sarebbero partiti da Caselle. Non c’entrano ...