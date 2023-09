Frecce Tricolori | l’incidente e lo schianto | l’ipotesi sulle cause

(Di domenica 17 settembre 2023) Ieri il velivolo 'Pony 4' è precipitato a San Francesco al Campo schiantandosi su un'auto e provocando la morte di una bimba di 5 anni Ancora tutte da confermare ledeldi ieri in provincia di Torino, dove un aereo delleè precipitato schiantandosi su un’auto e provocando la morte di una bambina di 5 anni. L’impatto è avvenuto in zona San Francesco al Campo, sull’auto la piccola viaggiava con tutta la famiglia. Rimasti feriti anche i genitori e il fratellino della vittima, un bambino di 12 anni che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Il ragazzino è ricoverato all’ospedale Regina Margherita in rianimazione con prognosi riservata. Il papà, ricoverato al Cto, a quanto si apprende ha riportato ustioni sul 4% del corpo, concentrate in particolare sul palmo di una mano e per lui la ...

L'INCIDENTE - L'incidente è avvenuto a San Francesco al Campo nei pressi di Caselle, dove Pony 4 , uno dei velivoli delle, mentre eseguiva un test in vista dell'esibizione per il centenario dell'aeronautica militare, si è schiantato al suolo dopo aver perso lentamente quota, forse a causa dell'impatto ...... dove un aereo delleè precipitato schiantandosi su un'auto e provocando la morte di una bambina di 5 anni . L'impatto è avvenuto in zona San Francesco al Campo, sull'auto la piccola ...Una giovanissima vita spentasi nelle fiamme, a causa del tragico schianto del velivolo delle. Il padre della vittima: "Ho sentito un grande botto" . Il testimone: "I genitori non ...L'aeroporto Caselle di Torino resterà chiuso per tutta la giornata di domenica per via dell'incidente che sabato ha coinvolto un aereo delle ...

Si schianta aereo delle Frecce Tricolori: muore una bimba di cinque anni Today.it

Si schianta un aereo delle Frecce Tricolori, morta una bambina di 5 anni UdineToday

Passo svelto, occhi velati dalle lacrime e una sola richiesta: «Non è il momento. Lasciateci stare». Così, lasciando l'ospedale, ai cronisti i nonni della piccola di ...La vettura di una famiglia è stata raggiunta dalle fiamme sviluppate dall'impatto, avvenuto durante un'esercitazione. Gravi ustioni per ...L'Aeroporto di Torino rimarrà chiuso fino alle ore 24:00 di oggi, domenica 17 settembre 2023, a causa dell'incidente aereo che ieri ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori, causando la morte ...