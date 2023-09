Frecce Tricolori incidente | il padre della bimba morta | «Laura bloccata dentro l' auto | non sono riuscito a salvarla»

Ancora tutte da confermare le cause dell'incidente di ieri in provincia di Torino, dove un aereo delleè precipitato schiantandosi su un'auto e provocando la morte di una bambina di 5 anni. L'impatto è avvenuto in zona San Francesco al Campo, sull'auto la piccola viaggiava con tutta la ..."Non ho visto quella macchina". Queste sono state le parole affrante del maggiore Oscar Del Dò, pilota esperto del Pony 4 delle, dopo il terribile incidente accaduto ieri nei pressi dell'aeroporto di Torino - Caselle. Il pilota, sotto choc, si è detto sconvolto e affranto per la tragedia che ha strappato la ...Ha coinvolto un'auto con a bordo una famiglia di quattro persone, tra cui una bambina di cinque anni che è morta: le cause non sono ...

Incidente Frecce Tricolori, aereo precipita e colpisce un'auto: morta bimba di 5 anni, feriti genitori e frate ilmessaggero.it

Frecce Tricolori, aereo si schianta sull'aeroporto di Caselle nel Torinese: muore una bimba di 5 anni TGCOM

Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell'aeroclub di Caselle a Torino durante un'esercitazione delle Frecce Tricolori. La morte della piccola Laura Origliasso, in seguito al terribile schianto di ...