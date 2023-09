Frecce Tricolori | il comandante dopo la tragedia | «Prevista la sostituzione degli aerei» Perché l’incidente non c’entra con l’età dei caccia

(Di domenica 17 settembre 2023) È un modello di 44 anni fa l’Aermacchi-339, lo stesso di Pony 4 delleche ieri 16 settembre si è schiantato a Caselle, nel Torinese, uccidendo una bambina di cinque anni. Quello pilotato dalla pattuglia acrobatica italiana sarebbe destinato ad andare in soffitta, secondo ildelle, il colonnello Paolo Rubino: «Nel prossimo futuro èladei velivoli nel ciclo dell’ammodernamento della flotta della pattuglia». Subitola, sono stati sollevati dubbi sull’opportunità di usare mezzi così vetusti, su cui però gli esperti escludono legami con le cause del, considerando il modello usato dalle...

Le vittime Laura 5 anni è morta ieri pomeriggio nell'auto travolta dal jet dellesu cui viaggiava con la madre Veronica, 41 anni, maestra elementare, il padre Paolo 49 anni ...Andora. "Vorrei far osservare a chi in questa occasione sta lanciando strali contro le attività delle, perché ritenuta pericolosa o un'inutile esibizione di machismo, che in realtà l'incidente è accaduto non durante l'esibizione, ma in fase di decollo . E la vittima di questo stormo ..."Nel prossimo futuro è prevista la sostituzione dei velivoli nel ciclo dell'ammodernamento della flotta della pattuglia". Lo ha annunciato il colonnello Paolo Rubino, Comandante della, alla Rai Fvg, rispondendo a una domanda sulla vetustà degli aerei utilizzati dalla pattuglia acrobatica. Rubino ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia di ieri: "Ci ...

Intorno alle 17 di sabato un aereo delle frecce tricolori, i mezzi acrobatici dell’Aeronautica Militare Italiana, si è schiantato pochi secondi dopo essere decollato dall’aeroporto Caselle di Torino.Il caccia addestratore Mb-339 delle Frecce Tricolori è usato dalla pattuglia acrobatica sin dal 1982 e differisce leggermente da quello usato normalmente per l'addestramento dei piloti dell'Aeronautic ...