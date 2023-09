Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Una delle ipotesi per l’incidente delleavvenuto vicino all’aeroporto di Torino Caselle è che Aermacchi MB33, pilotato dal maggiore Oscar del Dò, abbia subito un. Glidisono molto più frequenti di quello che si possa pensare. Gli incidenti conselvatici, in maggior parte uccelli, ma anche mammiferi, sono ben stati 2.168 nel, in gran parte nelle aree aeroportuali sotto i 300 piedi di altezza. In 1917 casi non ci sono state conseguenze specifiche mentre sono 40 glicon danni, 121 quelli multipli e 103 quelli con ‘indigestionr’, cioè con un animale finito nei motori. Tutti dati presenti nell’ultima relazione annuale dell’sui ‘Wildlife ...