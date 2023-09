Frecce Tricolori | aereo precipita e si schianta su auto | morta una bambina

Laura Origliasso: Una giovane vita spezzata La tragedia delleha portato via la giovanissima Laura Origliasso, lasciando un vuoto insormontabile nel cuore della sua famiglia. In un ...Un aereo delle pattuglia delleè precipitato a San Francesco al Campo in provincia di Torino. Il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo su un'auto, che è esplosa dopo essersi ribaltata: una bimba di 5 anni è ...CASELLE " Laura Origliasso di soli 5 anni è la vittima dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, sabato 16 settembre 2023, a Caselle. Un aereo delleè precipitato subito dopo il decollo. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma l'avaria pare che potrebbe essere stata causata da alcuni uccelli che, infilandosi, avrebbero provocato ...E pure il pilota dell'aereo, un MB.339, velivolo Pony numero 4 delle, il maggiore Oscar Del Dò, è trattenuto in ospedale per le ustioni. Si era eiettato con il paracadute, cercando ...

È lo strumento tecnologico, unico in Italia, di cui si è dotato il Professionale Margaritone. La storia di Asia, studentessa con la passione del volo: "Ho scelto di realizzare il mio sogno".Un gravissimo incidente si è verificato all’aeroporto di Caselle, a Torino: un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato al suolo, e ...Sabato tragico a Torino: un velivolo della pattuglia delle Frecce Tricolori - un MB.339 - è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle ...