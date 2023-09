Frecce Tricolori | aereo precipita e si schianta su auto | morta una bambina - Video

(Di domenica 17 settembre 2023) Torino, 16 set. - (Adnkronos) - Undelle pattuglia delleto a San Francesco al Campo in provincia di Torino. Il velivolo si èto poco dopo il decollo su un', che è esplosa dopo essersi ribaltata: una bimba di 5 anni è. Nello schianto sono rimasti feriti anche i genitori e il fratellino, un bambino di 12 anni che ha riportato ustioni sul 15% del corpo. Il bambino è stato trasferito in ospedale a Torino: dai primi accertamenti non avrebbe riportato lesioni importanti. E' ricoverato all'ospedale Regina Margherita in rianimazione, sedato, e la prognosi al momento è riservata. Il pilota, che si è salvato lanciandosi con il paracadute, avrebbe riportato ustioni. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ha ...

