Francia | Galtier | “Inaccettabile che mi diano del razzista | è tutto falso”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) In un’intervista rilasciata a Canal +, l’allenatore francese Cristopheha commentato le accuse di razzismo nei suoi confronti, provando a fare chiarezza: “Si tratta di falsità. A dicembre potrò spiegarmi meglio, ma ci tengo a sottolineare di non essere accusato di razzismo. Nei miei confronti ci sono due accuse, una di molestie morali e una di discriminazione. Tuttavia nel mondo del calcio mi conoscono giocatori e dirigenti e sanno che non sono. Anzi, sono il contrario ed ècontinuare a ricevere certe accuse“. Infine, a proposito del Ramadan cheavrebbe detto ai suoi giocatori di non rispettare: “In realtà ho detto loro di gestirlo come volevano. In qualità di allenatore la mia unica ossessione è la salute dei giocatori“. SportFace.