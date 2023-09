Francia | Galtier al contrattacco | «Non accetto che si dica che sono razzista»

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Christophe, ex tecnico del PSG accusato di razzismo e islamofobia: «É tutto falso, chi mi conosce lo sa» Christophe, ex tecnico del PSG, è tornato a parlare su Canal+ delle accuse di razzismo di cui era accusato durante il suo periodo sulla panchina del Nizza. Di seguito le sue parole. ACCUSE DI RAZZIMSO – «È falso, assolutamente falso. Mi conoscono gli appassionati di calcio, i giocatori e i dirigenti. Mi spiegherò a dicembre, ma nonaccusato di razzismo. La prima accusa è di molestie morali, la seconda di discriminazione nei confronti di alcuni giocatori». RAMADAN – «Come allenatore ho una sola ossessione: la salute dei giocatori e il rendimento della mia squadra. I miei giocatori hanno gestito il Ramadan come volevano e hanno giocato tutti. Nonsentire che ...

Commenta per primo Christophe, ex allenatore del Psg , ha rivelato a Canal+ le sue sensazioni a qualche mese dalla fine del rapporto coi campioni di: 'Non ho parlato prima perché c'è stata una tale bufera ...... due successi convincenti, in cui il club campione di, oltre alla sua stella Mbappé, ha ... il tecnico spagnolo che in estate ha preso il posto di Christophe, esonerato nonostante la ...... dopo aver trovato l'accordo, il club avrebbe ancora qualche dubbio LIONE () - Gennaro ... Oliver Glasner e Christophee starebbe ancora riflettendo sull'ipotesi Gattuso, nonostante un ...

Galtier sulle accuse di razzismo: “Tutto falso, sono il contrario” ItaSportPress

Galtier torna a parlare dopo l'addio al Psg: 'E' ingiusto, ho subito il ... Calciomercato.com

Le probabili formazioni di Psg-Borussia Dortmund, match valido per la prima giornata del gruppo F di Champions League ...PSG-Nizza è una partita della quinta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.