FOTO – Pavard apprezza la coreografia dell’Inter | «Milano nerazzurra»

(Di domenica 17 settembre 2023) Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, Benjaminè ancora in attesa di fare il suo debutto con la maglia. Questo non gli ha però impedito di godersi l’atmosfera e le emozioni del derby.– Benjamincomincia a entrare sempre di più nel mondo Inter. Godersi il derby di ieri e la sua atmosfera, di certo hanno aiutato in questo senso. Il francese attende ancora di debuttare con la maglia, ma è soltanto questione di tempo, visto anche l’inizio della Champions League. Con una storia su Instagram, l’ex Bayern Monaco ha dimostrato dire ladella Curva Nord: “!!!!“. Questa lain questione. Inter-News - Ultime notizie e ...

...59 - Scambio dei gagliardetti tra i capitani Lautaro e Calabria,di rito e si parte Ore 17:58 -... In panchina : Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij,; Agoumé, Asllani, ...Più Acerbi epronti a rinforzare la difesa. Ancora poche ore e poi arriva il primo esame ... FOTOGALLERY %srimanenti INTER - MILAN I migliori marcatori dei derby di Milano in A In quasi ...Perchè dietroe Acerbi sono pronti, ma Darmian e De Vrij saranno probabilmente titolari ... FOTOGALLERY %srimanenti inter - milan Il derby nelle Nazionali: 7 gol e 3000' giocati Pochi ...

La foto ufficiale del Bayern crea sconcerto tra i tifosi: non c'è Kane e ... Sport Fanpage

Pavard all'Inter, il francese preso di mira dai tifosi del Bayern per una foto - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Milan 5-1 (2-0). Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); Dumfries, Barella (18' st Frattesi), Calhanoglu (35' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (18' st Carlos Augusto); ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...